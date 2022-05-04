Мане побил рекорд Дрогба в Лиге чемпионов

«Ливерпуль» переиграл «Вильярреал» (3:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Один из голов забил нападающий Садио Мане.

Для 30-летнего сенегальца этот гол стал 15-м в матчах плей-офф Лиги чемпионов. Он побил рекорд Дидье Дрогба по голам в плей-офф среди африканских футболистов.

Напомним, ранее Дрогба играл в Лиге чемпионов за «Челси», «Галатасарай» и «Марсель».

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс». Соперником команды Юргена Клоппа станет победитель противостояния «Манчестер Сити» с «Реалом». В первом матче победила английская команда — 4:3.