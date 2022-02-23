Тухель рассказал о травмах Ковачича и Зиеша в матче с «Лиллем»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о травмах полузащитников Матео Ковачича и Хакима Зиеша в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля» (2:0).

«Пока не могу точно сказать, что с ними. Я должен был заменить Ковачича еще в перерыве, тогда у меня было бы больше замен. Еще не обсуждал с врачами травму Зиеша, но надеюсь, что с ним не произошло ничего серьезного.



Только закончился вторник, у нас еще много времени до следующего матча, который пройдет в воскресенье. Конечно, нам не нравится такое количество травм, из-за этого у нас проблемы и с тактикой, и со скамейкой. Я надеюсь, что Зиех и Ковачич успеют восстановиться до выходных», — приводит Goal слова Тухеля.

Ответная игра состоится 16 марта во Франции. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.