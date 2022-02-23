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Тухель рассказал о травмах Ковачича и Зиеша в матче с «Лиллем»

Тухель рассказал о травмах Ковачича и Зиеша в матче с «Лиллем»
Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о травмах полузащитников Матео Ковачича и Хакима Зиеша в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля» (2:0).

«Пока не могу точно сказать, что с ними. Я должен был заменить Ковачича еще в перерыве, тогда у меня было бы больше замен. Еще не обсуждал с врачами травму Зиеша, но надеюсь, что с ним не произошло ничего серьезного.

Только закончился вторник, у нас еще много времени до следующего матча, который пройдет в воскресенье. Конечно, нам не нравится такое количество травм, из-за этого у нас проблемы и с тактикой, и со скамейкой. Я надеюсь, что Зиех и Ковачич успеют восстановиться до выходных», — приводит Goal слова Тухеля.

Ответная игра состоится 16 марта во Франции. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
22 февр, 23:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
2:0
Лилль
Голы
Хаверц, 8 (1:0), Пулишич, 63 (2:0)
Челси
Менди Рюдигер Алонсо (Сарр, 80) Кристенсен Тиагу Силва Аспиликуэта Канте Ковачич (Лофтус-Чик, 51) Зиеш (Сауль, 60) Хаверц Пулишич (Вернер, 80)
Лилль
Лео Жардим Зеки Челик Тиагу Джало (Гудмундссон, 77) Ботман Жозе Фонти Шека Ренату Санчеш (Бен Арфа, 81) Андре Онана (Бурак Йылмаз, 65) Бамба Давид (Жегрова, 81)
Предупреждения
Лофтус-Чик 83’  -  Бен Арфа 87’
Судьи
Мансано (Испания)

Источник: https://www.goal.com/en/news/tuchel-update-kovacic-ziyech-injuries-chelsea-lille/blt75398e878a1dc2ee
Матео Ковачич
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Томас Тухель
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