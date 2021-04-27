Промах Вернера в матче «Реал» — «Челси»: как он снова не забил?
23:16
Нападающий «Челси» Тимо Вернер упустил отличную возможность отличиться в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала». В самом начале встречи партнеры вывели его на убойную позицию, но немец не смог переиграть голкипера мадридцев Тибо Куртуа, который ногой успел отбить мяч.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
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