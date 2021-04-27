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«Реал» — «Челси»: все голы матча

22:41
27 апреля. Мадрид. «Реал» — «Челси». Гол Карима Бензема. Фото Reuters
27 апреля. Мадрид. «Реал» — «Челси». Гол Карима Бензема. Фото Reuters
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«Реал» принимает «Челси» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

14-я минута: гол Пулишича

29-я минута: гол Бензема

Реал — Челси

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры