«Реал» — «Челси»: все голы матча
22:41
«Реал» принимает «Челси» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
14-я минута: гол Пулишича
29-я минута: гол Бензема
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
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