Преснель Кимпембе: «Главное, что «ПСЖ» прошел дальше и не пропустил»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Преснель Кимпембе после победы над «Брюгге» в 4-м туре Лиги чемпионов (1:0) рад, что команда не пропустила. Парижане вышли в плей-офф турнира.

— Главное, что мы прошли дальше и не пропустили, — цитирует пресс-служба УЕФА Кимпембе. — Иногда приходится потерпеть. С достоинством прошли это испытание.

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей