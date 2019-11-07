Преснель Кимпембе: «Главное, что «ПСЖ» прошел дальше и не пропустил»
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Защитник «Пари Сен-Жермен» Преснель Кимпембе после победы над «Брюгге» в 4-м туре Лиги чемпионов (1:0) рад, что команда не пропустила. Парижане вышли в плей-офф турнира.
— Главное, что мы прошли дальше и не пропустили, — цитирует пресс-служба УЕФА Кимпембе. — Иногда приходится потерпеть. С достоинством прошли это испытание.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур
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