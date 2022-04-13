Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал ничью с «Вильярреалом» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Если принимать в расчет только сегодняшний матч и не считать первую игру, мы должны были уверенно проходить дальше. Трудно принять этот результат. Даже не знаю, что сказать.

Тяжело пропускать в концовке после такой игры. Благодаря поддержке наших болельщиков мы старались давить и давить с самого начала. Но этого не хватило. Мы должны лучше играть у чужих ворот», — цитирует пресс-служба УЕФА Мюллера.

В первом матче «Вильярреал» выиграл со счетом 1:0, а в ответном была зафиксирована ничья (1:1), поэтому испанская команда прошла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против победителя противостояния «Бенфика» — «Ливерпуль» (первый матч — 1:3).