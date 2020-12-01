Мусаев поделился ожиданиями от матча с «Ренном»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев на пресс-конференции перед матчем 5-го тура Лиги чемпионов против «Ренна» ответил на вопросы журналистов.

— После домашнего поражения от «Севильи» задача «Краснодара» в группе Лиги чемпионов стала очевидной — побороться с «Ренном» за выход в Лигу Европы. И потому снова — важнейшее очное противостояние. Готова ли команда к этому психологически? Удалось ли и игрокам, и тренерскому штабу полностью абстрагироваться от матча с «Химками»?

— С точки зрения определения того, кто выйдет в евровесну — ключевой матч. Конечно, наши силы направлены на эту игру. Настрой максимальный. Нет времени жить вчерашним днем — «Химки», «Севилья». Мы это забыли. В спорте бывают сложные моменты. Наши мысли только о «Ренне» и как пройти дальше в Европу.

— Вы наверняка просматривали последние встречи «Ренна» в Лиге чемпионов и чемпионате Франции. Что изменилось в игре соперника по сравнению с первым матчем в гостях?

— Да, посмотрел много матчей. Глобальных изменений мы не увидели, команда играет мощно. Обладает рядом сильных футболистов. В последних матчах играет зло, с преимуществом. В том же матче с «Челси» не заслуживала поражение. Думаю, будут дополнительно мотивированы.

— Кто не сможет принять участие в матче против «Ренна»?

— Я не хотел бы говорить о наших потерях. Увидите завтра. (Екатерина Потапова)

Матч «Краснодар» — «Ренн» состоится в среду, 2 декабря. Начало — в 20.55 (мск).