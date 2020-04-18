Матерации рассказал, за что бил Балотелли

Экс-защитник «Интера» Марко Матерацци во время прямого эфира в Instagram рассказал о драке с бывшим одноклубником Марио Балотелли. Индциент произошел после поражения от «Барселоны» в Лиге чемпионов в 2010 году, когда нападающий бросил свою футболку на землю после свиста со стороны фанатов.

— Я ударил его, это правда. Я люблю Марио, но он действительно заслужил в тот день, — сказал Матерации. — Сейчас мы друзья, практически братья, но в тот день он сделал о, чего не должен был делать. Бросить свою майку на землю после финального свистка было даже не самым страшным. Перед матчем в командном автобусе он сказал нам: «Сегодня я буду плохо играть». Поэтому я обещал заставить его заплатить, если он это сделает. Когда он вышел на поле со скамейки, попытался играть в полузащите, а не двигаться вперед. Диего Милито хотел убить его.