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BBC: Шешко может пропустить остаток 2026 года из-за травмы голени

Дмитрий Сомов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко, предположительно, не выйдет на поле до конца 2026 года из-за продолжающихся проблем с голенью, сообщили BBC Sport и The Telegraph со ссылкой на собственные источники. Возвращение 23-летнего словенца ожидается не ранее января.

Шешко не играл за манкунианцев с 16 сентября, когда получил повреждение в кубковом матче против «Брайтона». Футболисту потребовалось несколько обследований, чтобы уточнить характер травмы. По информации BBC, речь идет о повреждении вследствие удара, а не о воспалении надкостницы.

Форвард сталкивался с проблемами голени и раньше. Из-за них он пропустил часть предыдущего сезона и летнюю подготовку. После возвращения к тренировкам и матчам в августе дискомфорт возник снова. В этом сезоне Шешко пока не выходил в стартовом составе команды в АПЛ.

В «Манчестер Юнайтед» официально не называли новую дату возвращения игрока. По данным The Telegraph, клуб продолжает оценивать варианты лечения.

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Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Беньямин Шешко
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«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 9 8 0 1 14-5 24
2
 Ман. Сити 9 7 0 2 20-10 21
3
 Брайтон 9 6 1 2 24-7 19
4
 Челси 9 5 1 3 19-15 16
5
 Ливерпуль 9 4 3 2 11-9 15
6
 Брентфорд 9 3 5 1 16-9 14
7
 Астон Вилла 9 3 3 3 10-13 12
8
 Борнмут 9 3 3 3 14-13 12
9
 Тоттенхэм 9 3 3 3 10-10 12
10
 Лидс 9 2 5 2 9-8 11
11
 Ньюкасл 8 3 2 3 12-14 11
12
 Ипсвич 9 3 2 4 14-18 11
13
 Халл Сити 9 2 5 2 11-10 11
14
 Эвертон 8 2 4 2 8-9 10
15
 Фулхэм 9 2 3 4 9-11 9
16
 Ковентри 9 3 0 6 9-16 9
17
 МЮ 9 1 4 4 10-15 7
18
 Кристал Пэлас 9 2 1 6 9-21 7
19
 Нот. Форест 9 1 3 5 6-12 6
20
 Сандерленд 9 1 2 6 7-17 5
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38 тур
31.10 15:30 Челси – МЮ 2 : 0
31.10 18:00 Борнмут – Лидс 2 : 0
31.10 18:00 Брентфорд – Нот. Форест 2 : 0
31.10 18:00 Ковентри – Сандерленд 3 : 1
31.10 18:00 Халл Сити – Ипсвич 2 : 2
31.10 18:00 Ман. Сити – Брайтон 0 : 1
31.10 20:30 Тоттенхэм – Кристал Пэлас 2 : 0
31.10 23:00 Астон Вилла – Фулхэм 1 : 1
1.11 19:30 Ливерпуль – Арсенал 0 : 1
2.11 23:00 Ньюкасл – Эвертон - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 9
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 6
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 5
П
Деклан Райс
Деклан Райс

Арсенал

 5
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 4
Эванилсон
Эванилсон

Борнмут

 4
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 6 1 2
Паскаль Стрейк
Паскаль Стрейк

Брайтон

 4 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 7 1 1
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