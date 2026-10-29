BBC: Шешко может пропустить остаток 2026 года из-за травмы голени
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко, предположительно, не выйдет на поле до конца 2026 года из-за продолжающихся проблем с голенью, сообщили BBC Sport и The Telegraph со ссылкой на собственные источники. Возвращение 23-летнего словенца ожидается не ранее января.
Шешко не играл за манкунианцев с 16 сентября, когда получил повреждение в кубковом матче против «Брайтона». Футболисту потребовалось несколько обследований, чтобы уточнить характер травмы. По информации BBC, речь идет о повреждении вследствие удара, а не о воспалении надкостницы.
Форвард сталкивался с проблемами голени и раньше. Из-за них он пропустил часть предыдущего сезона и летнюю подготовку. После возвращения к тренировкам и матчам в августе дискомфорт возник снова. В этом сезоне Шешко пока не выходил в стартовом составе команды в АПЛ.
В «Манчестер Юнайтед» официально не называли новую дату возвращения игрока. По данным The Telegraph, клуб продолжает оценивать варианты лечения.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|9
|8
|0
|1
|14-5
|24
|
2
|Ман. Сити
|9
|7
|0
|2
|20-10
|21
|
3
|Брайтон
|9
|6
|1
|2
|24-7
|19
|
4
|Челси
|9
|5
|1
|3
|19-15
|16
|
5
|Ливерпуль
|9
|4
|3
|2
|11-9
|15
|
6
|Брентфорд
|9
|3
|5
|1
|16-9
|14
|
7
|Астон Вилла
|9
|3
|3
|3
|10-13
|12
|
8
|Борнмут
|9
|3
|3
|3
|14-13
|12
|
9
|Тоттенхэм
|9
|3
|3
|3
|10-10
|12
|
10
|Лидс
|9
|2
|5
|2
|9-8
|11
|
11
|Ньюкасл
|8
|3
|2
|3
|12-14
|11
|
12
|Ипсвич
|9
|3
|2
|4
|14-18
|11
|
13
|Халл Сити
|9
|2
|5
|2
|11-10
|11
|
14
|Эвертон
|8
|2
|4
|2
|8-9
|10
|
15
|Фулхэм
|9
|2
|3
|4
|9-11
|9
|
16
|Ковентри
|9
|3
|0
|6
|9-16
|9
|
17
|МЮ
|9
|1
|4
|4
|10-15
|7
|
18
|Кристал Пэлас
|9
|2
|1
|6
|9-21
|7
|
19
|Нот. Форест
|9
|1
|3
|5
|6-12
|6
|
20
|Сандерленд
|9
|1
|2
|6
|7-17
|5
|31.10
|15:30
|Челси – МЮ
|2 : 0
|31.10
|18:00
|Борнмут – Лидс
|2 : 0
|31.10
|18:00
|Брентфорд – Нот. Форест
|2 : 0
|31.10
|18:00
|Ковентри – Сандерленд
|3 : 1
|31.10
|18:00
|Халл Сити – Ипсвич
|2 : 2
|31.10
|18:00
|Ман. Сити – Брайтон
|0 : 1
|31.10
|20:30
|Тоттенхэм – Кристал Пэлас
|2 : 0
|31.10
|23:00
|Астон Вилла – Фулхэм
|1 : 1
|1.11
|19:30
|Ливерпуль – Арсенал
|0 : 1
|2.11
|23:00
|Ньюкасл – Эвертон
|- : -
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|6
|
|
Жоао Педро
Челси
|5
|П
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|5
|
|
Паскаль Грос
Брайтон
|4
|
|
Эванилсон
Борнмут
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|6
|1
|2
|
|
Паскаль Стрейк
Брайтон
|4
|1
|1
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|7
|1
|1