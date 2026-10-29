BBC: Шешко может пропустить остаток 2026 года из-за травмы голени

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко, предположительно, не выйдет на поле до конца 2026 года из-за продолжающихся проблем с голенью, сообщили BBC Sport и The Telegraph со ссылкой на собственные источники. Возвращение 23-летнего словенца ожидается не ранее января.

Шешко не играл за манкунианцев с 16 сентября, когда получил повреждение в кубковом матче против «Брайтона». Футболисту потребовалось несколько обследований, чтобы уточнить характер травмы. По информации BBC, речь идет о повреждении вследствие удара, а не о воспалении надкостницы.

Форвард сталкивался с проблемами голени и раньше. Из-за них он пропустил часть предыдущего сезона и летнюю подготовку. После возвращения к тренировкам и матчам в августе дискомфорт возник снова. В этом сезоне Шешко пока не выходил в стартовом составе команды в АПЛ.

В «Манчестер Юнайтед» официально не называли новую дату возвращения игрока. По данным The Telegraph, клуб продолжает оценивать варианты лечения.