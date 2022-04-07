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Ло Сельсо уверен, что «Вильярреал» мог забить больше в 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Полузащитник «Вильярреала» Джованни Ло Сельсо поделился эмоциями после победы в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (1:0). Он также был признан лучшим игроком этого матча.

«Бавария» была фаворитом, поэтому я прежде всего хочу поблагодарить своих товарищей по команде за огромные усилия, которые они приложили. Даже против одной из лучших команд мира, мы продемонстрировали потрясающую игру, и, честно говоря, счет должен был быть больше.

Первое слово, которое приходит мне на ум — гордость. Мы знали, что если отдадим мяч, то сильно пострадаем от «Баварии». Но мы создали много моментов и действительно могли выиграть с большим счетом. У нас была одна цель. Перед матчем мы должны были показать миру хороший образ «Вильярреала», и мы это сделали, я уверен», — приводит слова Ло Сельсо официальный сайт УЕФА.

Ответная игра состоится 12 апреля в Мюнхене на «Альянц-Арене».

Источник: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034655--villarreal-vs-bayern/
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