Почеттино считает, что «ПСЖ» заслужил победу над «Реалом»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Реалом» (1:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я очень рад. Команда сыграла очень хорошо. Мы в целом действовали лучше «Реала» и заслужили победу. Впереди еще один матч, но важно было сделать первый шаг. Это была очень хорошая игра, — цитирует тренера L'Equipe. — Мы разбили их комбинационную игру, прессинговали полузащитников. Также контролировали игру все 90 минут и позволили создать совсем немного моментов. Игроки заслужили этот результат. Они невероятно талантливы. Но во втором матче нужно сохранять концентрацию».

За время матча «ПСЖ» нанес 8 ударов в створ ворот соперника, а «Реал» в свою очередь не сделал ни одного.

Победу французской команде принес гол Килиана Мбаппе на 94-й минуте.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» пройдет 9 марта в Мадриде. Начало — в 23:00 по московскому времени.