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Сегодня, 02:11

Почеттино считает, что «ПСЖ» заслужил победу над «Реалом»

Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Реалом» (1:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я очень рад. Команда сыграла очень хорошо. Мы в целом действовали лучше «Реала» и заслужили победу. Впереди еще один матч, но важно было сделать первый шаг. Это была очень хорошая игра, — цитирует тренера L'Equipe. — Мы разбили их комбинационную игру, прессинговали полузащитников. Также контролировали игру все 90 минут и позволили создать совсем немного моментов. Игроки заслужили этот результат. Они невероятно талантливы. Но во втором матче нужно сохранять концентрацию».

За время матча «ПСЖ» нанес 8 ударов в створ ворот соперника, а «Реал» в свою очередь не сделал ни одного.

Победу французской команде принес гол Килиана Мбаппе на 94-й минуте.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» пройдет 9 марта в Мадриде. Начало — в 23:00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 февр, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
1:0
Реал
Голы
Мбаппе, 90 (1:0)
Нереализованный пенальти
Месси 62
ПСЖ
Доннарумма Хакими Кимпембе Маркиньюс Нуну Мендеш Верратти Паредес Данилу Перрейра (Гей, 87 ) Мбаппе Ди Мария (Неймар, 72 ) Месси
Реал
Куртуа Карвахаль (Васкес, 72) Эдер Милитау Алаба Менди Кроос Модрич (Вальверде, 82) Каземиру Бензема (Бэйл, 87) Асенсио (Родригу, 72) Винисиус Жуниор (Азар, 82)
Предупреждения
Верратти 40, Данилу Перрейра 62, Кимпембе 83, Паредес 90  -  Каземиру 37, Эдер Милитау 51, Менди 57, Родригу 83
Судьи
Орсато (Италия)
Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/-on-a-globalement-ete-meilleurs-contre-le-real-estime-mauricio-pochettino-psg/1317663
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