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Куртуа объяснил, почему пропустил от «Ливерпуля»

07:38
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа после победы над «Ливерпулем» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:1) отметил, что команда лучше провела первый тайм. Также он добавил, что в противостоянии пока еще ничего не решено.

«Мы провели хороший матч, особенно удался первый тайм. Контролировали ход матча, забили два мяча. Они прибавили с началом второго тайма и сократили отставание. Мне немного не повезло в том эпизоде, но мы сохранили спокойствие и забили третий. Теперь у нас хорошие шансы на выход в следующий раунд, но мы знаем, что играть на «Энфилде» всегда непросто.

Все хорошо постарались. «Ливерпуль» — непростая команда. Нам пришлось постараться, чтобы мы могли превосходить соперника все 90 минут. Но ничего еще не решено. И все же мы в себе уверены. В феврале у нас было девять травмированных игроков, но резервисты смогли успешно их заменить. У нас все готовы играть, когда надо. Мы не предоставили много шансов сопернику, это хороший знак перед субботним матчем с «Барселоной» и ответной встречей на следующей неделе", — цитирует пресс-служба УЕФА Куртуа.

Ответный матч состоится в Англии через неделю, 14 апреля.

Реал — Ливерпуль

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029489--real-madrid-vs-liverpool/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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