Куртуа объяснил, почему пропустил от «Ливерпуля»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа после победы над «Ливерпулем» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:1) отметил, что команда лучше провела первый тайм. Также он добавил, что в противостоянии пока еще ничего не решено.

«Мы провели хороший матч, особенно удался первый тайм. Контролировали ход матча, забили два мяча. Они прибавили с началом второго тайма и сократили отставание. Мне немного не повезло в том эпизоде, но мы сохранили спокойствие и забили третий. Теперь у нас хорошие шансы на выход в следующий раунд, но мы знаем, что играть на «Энфилде» всегда непросто.

Все хорошо постарались. «Ливерпуль» — непростая команда. Нам пришлось постараться, чтобы мы могли превосходить соперника все 90 минут. Но ничего еще не решено. И все же мы в себе уверены. В феврале у нас было девять травмированных игроков, но резервисты смогли успешно их заменить. У нас все готовы играть, когда надо. Мы не предоставили много шансов сопернику, это хороший знак перед субботним матчем с «Барселоной» и ответной встречей на следующей неделе", — цитирует пресс-служба УЕФА Куртуа.

Ответный матч состоится в Англии через неделю, 14 апреля.