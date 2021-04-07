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Хуммельс считает, что «Боруссии» по силам выбить «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

07:58
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Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс заявил, что все еще рассчитывает на выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в первом матче 1/4 финала турнира.

«У нас все еще есть шансы. Если бы мы удержали счет 1:1, было бы еще лучше, это отличный результат для первой игры плей-офф. Мы знаем, что должны забить в ответной встрече. Первый матч показал, что мы способны создавать больше, чем «Манчестер Сити». Нужно сделать то же самое через неделю», — приводит официальный сайт УЕФА слова Хуммельса.

Ответный матч «Боруссия» — «Манчестер Сити» состоится в среду, 14 апреля. Начало встречи — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029486--man-city-vs-dortmund/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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