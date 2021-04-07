Хуммельс считает, что «Боруссии» по силам выбить «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс заявил, что все еще рассчитывает на выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в первом матче 1/4 финала турнира.

«У нас все еще есть шансы. Если бы мы удержали счет 1:1, было бы еще лучше, это отличный результат для первой игры плей-офф. Мы знаем, что должны забить в ответной встрече. Первый матч показал, что мы способны создавать больше, чем «Манчестер Сити». Нужно сделать то же самое через неделю», — приводит официальный сайт УЕФА слова Хуммельса.

Ответный матч «Боруссия» — «Манчестер Сити» состоится в среду, 14 апреля. Начало встречи — в 22.00 (мск).