Каземиру: «Реал» забил два мяча, которые не были засчитаны, но нам нельзя искать оправдания"
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Полузащитник «Реала» Каземиру после поражения от «ПСЖ» в 1-м туре Лиги чемпионов (0:3) отметил, что команде не стоит искать оправданий.
— Сегодня у нас были моменты. Мы забили два мяча, которые не были засчитаны, но нам нельзя искать оправдания, — цитирует пресс-служба УЕФА Каземиру. - Нам сегодня не хватало интенсивности. «Реалу» не пристало слышать обвинения в этом. Мы вышли на поле готовые отдать себя игре полностью. Нам предстоит исправить многое, но на это еще будет время.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027025/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур