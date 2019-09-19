Каземиру: «Реал» забил два мяча, которые не были засчитаны, но нам нельзя искать оправдания"

Полузащитник «Реала» Каземиру после поражения от «ПСЖ» в 1-м туре Лиги чемпионов (0:3) отметил, что команде не стоит искать оправданий.

— Сегодня у нас были моменты. Мы забили два мяча, которые не были засчитаны, но нам нельзя искать оправдания, — цитирует пресс-служба УЕФА Каземиру. - Нам сегодня не хватало интенсивности. «Реалу» не пристало слышать обвинения в этом. Мы вышли на поле готовые отдать себя игре полностью. Нам предстоит исправить многое, но на это еще будет время.

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