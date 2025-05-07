Каррера назвал противостояние «Интера» и «Барселоны» самым захватывающим в истории ЛЧ

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Интера» над «Барселоной» (4:3 д.в., 7:6 — по сумме двух игр) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

«Это было самое захватывающее двухматчевое противостояние в истории Лиги чемпионов. Я счастлив, что итальянская команда вышла в финал», — сказал Каррера «СЭ».

В финале Лиги чемпионов «Интер» сыграет с «ПСЖ» или «Арсеналом».