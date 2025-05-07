Каррера хочет увидеть матч «Интер» — «ПСЖ» в финале ЛЧ

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, кого бы хотел видеть соперником «Интера» в финале Лиги чемпионов.

«У «Интера» есть все шансы на победу в Лиге чемпионов. И «Арсенал», и «ПСЖ» сейчас очень сильны. Но, возможно, лучше, чтобы соперником «Интера» стал «ПСЖ», — сказал Каррера «СЭ».

В финале Лиги чемпионов «Интер» сыграет либо с «ПСЖ», либо с «Арсеналом». Ответный матч 1/2 финала ЛЧ между этими командами пройдет в среду, 7 мая. В первой игре парижане победили со счетом 1:0.