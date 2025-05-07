«ПСЖ» и «Арсенал» сыграют в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов 7 мая

«ПСЖ» и «Арсенал» сыграют в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов в среду, 7 мая. Игра в Париже (Франция) на стадионе «Парк де Пренс» начнется в 22.00 по московскому времени.

Первый матч между соперниками в Лондоне 29 апреля завершился победой парижан — 1:0.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «ПСЖ» — «Арсенал» можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Матч в Париже в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент стримингового сервиса доступен при наличии подписки.

Лига чемпионов. 1/2 финала.

07 мая, 22:00. Parc des Princes (Париж)

Финал Лиги чемпионов-2024/25 пройдет 31 мая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Первым финалистом вчера стал «Интер».