Гвардиола: «Если не победим «Брюгге» в последнем туре, то «Сити» не заслуживает плей-офф»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после поражения от «ПСЖ» (2:4) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов оценил шансы команды на выход в плей-офф.

«Вылет из Лиги чемпионов? Это может случиться. Если мы не победим «Брюгге» в последнем туре, то мы не заслуживаем плей-офф. «Спортинг» — это сложно, «ПСЖ» — это сложно, «Ювентус» — это сложно, все выездные игры у нас были сложными. Такова реальность. Мы не набрали достаточно очков. Последняя игра против «Брюгге» покажет, что нам делать», — цитирует BBC Гвардиолу.

За тур до конца общего этапа «Манчестер Сити» с 8 очками занимает 25-е место в турнирной таблице. У идущего на 24-й строчке «Штутгарта» на 2 очка больше.