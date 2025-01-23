Родригу: «Победа над «Зальцбургом» заряжает нас уверенностью»

Нападающий «Реала» Родригу прокомментировал победу над «Зальцбургом» (5:1) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Важнейшая победа. Она заряжает нас уверенностью. Это был особенный вечер. Рад, что Винисиус получил награду «Игрок матча» — он забил два гола, и чем больше он будет забивать, тем лучше для нас», — цитирует пресс-служба УЕФА Родригу.

«Реал» набрал 12 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. «Зальцбург» идет на 34-й строчке — 3 очка.