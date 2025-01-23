Анчелотти: «Сейчас «Реал» на ходу, динамика положительная»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (5:1).

«Победа была нашей главной целью сегодня. Мы начали довольно вяло, но вскоре исправили это. Я ни разу не усомнился в нас, ведь у нас классная команда. Думаю, что сейчас мы на ходу, динамика положительная. Все идет хорошо. Я даже не злюсь из-за пропущенного нами гола», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти

«Реал» набрал 12 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. «Зальцбург» идет на 34-й строчке — 3 очка.