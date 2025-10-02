Хейлунн признан лучшим игроком матча «Наполи» — «Спортинг»

Нападающий «Наполи» Расмус Хейлунн признан лучшим игроком матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Спортинга» (2:1). 22-летний датчанин сыграл 89 минут, пробежал 11 км, сделал 2 удара по воротам соперника и забил 2 гола.

«Наполи» с 3 очками занимает 19-е место в турнирной таблице, уступая «Спортингу» (3 очка), идущему на 14-й строчке, по дополнительным показателям.

В 3-м туре неаполитанцы сыграют с ПСВ, а лиссабонская команда встретится с «Марселем».