Жерар Мартин: «Сражалась «Барселона» хорошо, но против «ПСЖ» необходимо быть более требовательными к себе»

Защитник «Барселоны» Жерар Мартин прокомментировал поражение от «ПСЖ» (1:2) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы играли на достаточно хорошем уровне, но ведь это же самая что ни на есть топ-команда. Правда, во втором тайме нам не удалось проявить себя так, как того хотелось бы. Думаю, что если нам уж суждено было дома проиграть, то хорошо, что это произошло сейчас, как можно раньше. Это позволит нам себя скорректировать и быть лучше готовыми к выходу в следующий этап, чтобы успешно выступить в матчах на вылет. Сражались мы хорошо, но против такого соперника необходимо быть более требовательными к себе», — цитирует официальный сайт УЕФА Мартина.

«ПСЖ» с 6 очками занимает 3-е место в турнирной таблице. «Барселона» идет на 16-й строчке — 3 очка.

В 3-м туре парижская команда сыграет с «Байером», а каталонцы встретятся с «Олимпиакосом». Оба матча пройдут 21 октября.