Энрике объяснил, за счет чего «ПСЖ» переиграл «Барселону»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал победу над «Барселоной» (2:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Поначалу нам пришлось тяжко. «Барселона» талантлива — так хорошо она владела мячом все первые 20 минут, что мы пластались на поле изо всех сил. Но забитый в ответ мяч по-настоящему прибавил команде уверенности. И, уйдя на перерыв при счете 1:1, мы только укрепили свой настрой.

Если скажете, что мы выиграли благодаря своим физическим кондициям, отвечу, что вы заблуждаетесь. Мы меньше всех по времени из участников еврокубкового сезона тренировались, готовясь к сезону. Когда произносят, что мы выигрываем благодаря своей физической мощи и хорошей форме, это не больше чем клише.

Неважно, кто именно из наших игроков на поле. Надевая нашу футболку, они несут на себе эмблему нашего клуба, и в этом случае ничто уже не подлежит обсуждению. Однако я горд за них, за показанную ими здесь игру. Здесь играть сложно. Да, совсем не легко. Нужно знать, как справляться с возникающими трудностями и вести игру», — цитирует официальный сайт УЕФА Энрике.

«ПСЖ» с 6 очками занимает 3-е место в турнирной таблице. «Барселона» идет на 16-й строчке — 3 очка.

В 3-м туре парижская команда сыграет с «Байером», а каталонцы встретятся с «Олимпиакосом». Оба матча пройдут 21 октября.