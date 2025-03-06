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Кейн: «Было бы неплохо забить еще один гол ближе к концу, но и три мяча — отличный результат»

Евгений Козинов
Корреспондент
Харри Кейн (слева).
Фото Reuters

Нападающий «Баварии» Харри Кейн прокомментировал победу над «Байером» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы знали, что игра здесь будет отличаться от последнего матча в бундеслиге. Сегодня все хорошо поработали. Предельная концентрация с первой минуты. Было бы неплохо забить еще один гол ближе к концу, но и три мяча — отличный результат. С нетерпением ждем ответной встречи!» — цитирует пресс-служба УЕФА Кейна.

Ответная игра состоится через неделю, 11 марта, в Леверкузене. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

Нападающий &laquo;Баварии&raquo; Харри Кейн забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Байера&raquo;.Матч жизни Щенсны подарил победу «Барселоне», «Бавария» смяла «Байер», «Интер» не повторил ошибку «Милана»
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Харри Кейн
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Байер
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