Кейн: «Было бы неплохо забить еще один гол ближе к концу, но и три мяча — отличный результат»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн прокомментировал победу над «Байером» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы знали, что игра здесь будет отличаться от последнего матча в бундеслиге. Сегодня все хорошо поработали. Предельная концентрация с первой минуты. Было бы неплохо забить еще один гол ближе к концу, но и три мяча — отличный результат. С нетерпением ждем ответной встречи!» — цитирует пресс-служба УЕФА Кейна.

Ответная игра состоится через неделю, 11 марта, в Леверкузене. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.