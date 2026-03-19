Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

19 марта, 05:22

Кейн: «Второй гол в ворота «Аталанты» получился особенным»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Баварии» Харри Кейн прокомментировал победу над «Аталантой» (4:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Сегодняшний матч показал, как «Бавария» готовится к каждой игре. Неважно, какой результат, неважно, где играем — дома или на выезде. Всегда знаем, что хотим сделать и как доставить проблем сопернику. Этот матч не стал исключением. «Бавария» могла легко сбавить обороты и немного расслабиться, но нам хотелось продолжать. Мы хотели послать сигнал. Прежде всего — себе.

Мой второй гол? Я бы сказал, что это один из моих лучших голов в Лиге чемпионов. Точно один из самых любимых. То, как все сложилось, то, как я двигался, сочетание всех моих навыков и техники. Этот гол получился особенным», — цитирует официальный сайт УЕФА Кейна.

Первый матч «Бавария» выиграла со счетом 6:1, поэтому по сумме двух встреч вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, где встретится с «Реалом».

Лига чемпионов. 1/8 финала.
18 марта, 23:00. Алльянц Арена (Мюнхен)
Бавария
4:1
Аталанта
&laquo;Бавария&raquo; сыграет с &laquo;Реалом&raquo; в&nbsp;1/4 финала Лиги чемпионов.«Бавария» зарубится с «Реалом» в 1/4 финала, «Ливерпуль» — с «ПСЖ». Кто выиграет Лигу чемпионов?
Источник: Официальный сайт УЕФА
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Харри Кейн
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
Читайте также
Уимблдон-2026 пройдет с 29 июня по 12 июля
Россия поддержала запрос Белоруссии о созыве СБ ООН из-за удара ВСУ по автобусу
«Рабов специально отбирали так, чтобы они не понимали друг друга». Кюрасао и Кабо-Верде говорят почти на одном языке — как так получилось?
Герой ЧМ-2026 едет в «Трактор», норвежцы запретят ему играть за сборную, а Барабанову дадут 124 млн в год. Главные трансферные новости КХЛ
Еще шесть украинских БПЛА были сбиты на подлете к Москве
В МИД РФ заявили о непредоставлении США данных об усыновленных российских детях
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
Материалы сюжета: Лига чемпионов, плей-офф: путь от стыкового раунда до финального матча
Перес намерен подписать Майкла Олисе из «Баварии»
Сафонов образца этого сезона против Доннаруммы прошлого. Кто выступил лучше?
Кроос: «Энрике заменил Дембеле, своего лучшего игрока, на 65-й минуте полуфинала ЛЧ и никто не протестовал»
Дюгарри раскритиковал тренера «ПСЖ» Энрике за тактику с выносом Сафоновым мячей в аут
Сафонов о выходе «ПСЖ» в финал ЛЧ: «Рад быть частью результата, влиять на игру напрямую»
Сафонов: «Остался один шаг до трофея. Увидимся в Будапеште, Лига чемпионов»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Рафинья, Винисиус, Тринкан и Собослаи претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Экитике: «Ливерпуль» может собой гордиться в предвкушении четвертьфинала»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости