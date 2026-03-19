19 марта, 03:39

Рафинья, Винисиус, Тринкан и Собослаи претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Во вторник и среду состоялись ответные матчи 1/8 финала.

В голосовании участвуют нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, оформивший дубль в ворота «Манчестер Сити» (2:1), вингер «Барселоны» Рафинья, забивший «Ньюкаслу» (7:2), полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи, отметившийся голом в матче с «Галатасараем» (4:0), и полузащитник «Спортинга» Франсишку Тринкан, который сделал две голвые передачи в игре с «Буде-Глимтом» (5:0).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

«Бавария» зарубится с «Реалом» в 1/4 финала, «Ливерпуль» — с «ПСЖ». Кто выиграет Лигу чемпионов?
Материалы сюжета: Лига чемпионов, плей-офф: стыковые матчи и сетка до финала-2026
Сафонов включен в команду недели в Лиге чемпионов вместе с Винисиусом и Рафиньей
Рафинья признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Полтора месяца без Куртуа. Вратарь «Реала» пропустит важнейшие игры с «Атлетико» и «Баварией» из-за травмы
«Барса» допускала грубые ошибки, «Ньюкасл» играл в дворовый футбол. Тактический разбор 7:2 на «Камп Ноу»
Opta: «Арсенал» является главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов
Замененный в матче с «Ньюкаслом» вратарь «Барселоны» Гарсия избежал травмы
