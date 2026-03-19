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Экитике: «Ливерпуль» может собой гордиться в предвкушении четвертьфинала»

Евгений Козинов
Корреспондент

Форвард «Ливерпуля» Юго Экитике прокомментировал победу над «Галатасараем» (4:0) и выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы это заслужили. Очень этому рады, ведь великолепно выполнили свою задачу. Можем собой гордиться в предвкушении четвертьфинала. В конце первого тайма «Ливерпуль» упускал хорошие моменты. В перерыве в раздевалке я про себя подумал, мол, нам пора забирать эту игру. Мог бы в этот вечер забить и побольше, но своим моментом я воспользовался. И после этого мы начали забивать. Гравенберх и вовсе забил сразу же, и это команде помогло. Все отлично отработали, поддерживая друг друга, за счет чего и выиграли», — цитирует официальный сайт УЕФА Экитике.

В первом матче «Галатасарай» выиграл со счетом 1:0, поэтому по сумме двух встреч «Ливерпуль» пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, где встретится с «ПСЖ».

Лига чемпионов. 1/8 финала.
18 марта, 23:00. Энфилд (Ливерпуль)
Ливерпуль
4:0
Галатасарай
&laquo;Бавария&raquo; сыграет с &laquo;Реалом&raquo; в&nbsp;1/4 финала Лиги чемпионов.«Бавария» зарубится с «Реалом» в 1/4 финала, «Ливерпуль» — с «ПСЖ». Кто выиграет Лигу чемпионов?
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
Юго Экитике
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