Экитике: «Ливерпуль» может собой гордиться в предвкушении четвертьфинала»

Форвард «Ливерпуля» Юго Экитике прокомментировал победу над «Галатасараем» (4:0) и выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы это заслужили. Очень этому рады, ведь великолепно выполнили свою задачу. Можем собой гордиться в предвкушении четвертьфинала. В конце первого тайма «Ливерпуль» упускал хорошие моменты. В перерыве в раздевалке я про себя подумал, мол, нам пора забирать эту игру. Мог бы в этот вечер забить и побольше, но своим моментом я воспользовался. И после этого мы начали забивать. Гравенберх и вовсе забил сразу же, и это команде помогло. Все отлично отработали, поддерживая друг друга, за счет чего и выиграли», — цитирует официальный сайт УЕФА Экитике.

В первом матче «Галатасарай» выиграл со счетом 1:0, поэтому по сумме двух встреч «Ливерпуль» пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, где встретится с «ПСЖ».