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Главный тренер «Спарты» доволен игрой команды в первом тайме матча с «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Спарты» Ларс Фрийс прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:5) в матче 3-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Во втором тайме нам было очень тяжело после второго пропущенного мяча. Но я довоелн, как мы сыграли в первом тайме. Это лучшая команда в мире с лучшими игроками. У нас были полумоменты, на которые я надеялся, но мы не воспользовались ими», — цитирует пресс-служба УЕФА Фрийса.

«Манчестер Сити» с 7 очками занимает 3-е место в турнирной таблице. «Спарта» располагается на 21-й строчке — 4 очка.

Игрок &laquo;Манчестер Сити&raquo; Эрлинг Холлан забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Спарты&raquo;. 23&nbsp;октября 2024. Космический гол Холанна, «Ливерпуль» бьет рекорды, «Лилль» — кошмар испанских грандов
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Спарта (Прага)
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