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Фоден рассказал, что обсуждали игроки «Сити» в перерыве матча со «Спартой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал победу над «Спартой» (5:0) в матче 3-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Они заставили нас потрудиться. Нам пришлось нелегко после моего гола. Они стали играть компактнее, свободных зон стало меньше, и они провели несколько опасных контратак. Мы обсудили это в перерыве. Сказали себе, что надо наладить игру. Считаю, что во втором тайме мы сыграли гораздо лучше», — цитирует пресс-служба УЕФА Фодена.

«Манчестер Сити» с 7 очками занимает 3-е место в турнирной таблице. «Спарта» располагается на 21-й строчке — 4 очка.

Игрок &laquo;Манчестер Сити&raquo; Эрлинг Холлан забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Спарты&raquo;. 23&nbsp;октября 2024. Космический гол Холанна, «Ливерпуль» бьет рекорды, «Лилль» — кошмар испанских грандов
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
Фил Фоден
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