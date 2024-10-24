Альварес: «Если ты не реализуешь свои моменты, тебя за это наказывают»

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес прокомментировал поражение от «Лилля» (1:3) в матче 3-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«У нас был отличный первый тайм, но нас подвела реализация. В Лиге чемпионов нужно использовать свои шансы. Соперники очень хороши. Если ты не реализуешь свои моменты, тебя за это наказывают», — цитирует пресс-служба УЕФА Альвареса.

«Атлетико» с 3 очками занимает 27-е место в турнирной таблице. «Лилль» идет на 15-й строчке — 6 очков.