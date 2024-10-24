Обзор состоявшихся в среду матчей 3-го тура Лиги чемпионов.

Цифры Слота

Второй по статусу матч дня активнее начал «Лейпциг», но Шешко не смог наказать за ошибку сыгравшего головой за пределами штрафной Келлехера, а красивый гол Опенда отменили из-за офсайда. Спустя несколько минут «Ливерпуль» уже вел в счете после прорыва Цимикаса и гола Нуньеса, который на дальней штанге замкнул скидку (возможно, изначально это был удар) Салаха.

Дальше настало время вратарей. Гулачи сохранял хозяевам шансы на спасение, а один раз — после атаки Мак Аллистера — венгру самому помогла перекладина. Только Келлехер остался непробиваем, в течение двух минут остановив выход к воротам Шешко и вытащив сложнейший удар от получившего в эпизоде травму Симонса. Этого хватило, чтобы Арне Слот снова переписал книгу клубных рекордов. Под началом голландца красные впервые выиграли шесть первых выездных матчей и одержали 11 побед в двенадцати встречах.

Гвардиола превзошел достижение Фергюсона

Кадровые проблемы — головная боль Хосепа Гвардиолы, который сообщил о травмах Грилиша и Доку. Правда, возобновил тренировки Де Брейне, но его пока берегут. А на «Спарту» хватило имеющихся в распоряжении тренерского штаба ресурсов, хотя по факту такому «ограниченному» выбору позавидует любая команда в мире. Открывший счет Фоден свеж и только набирает оптимальные кондиции, так как пропустил начало сезона. В среду Фил обогнал по числу лигочемпионских голов (17) Де Брейне и Махреза. Снова забил Стоунс, для которого на днях не жалел комплиментов Гвардиола.

Ну а Холанн — это Холанн. Очень сложно описать словами удар, которым норвежец отправил мяч в сетку. Причем это уникальный, авторский прием, которым Эрлинг уже забивал. В прыжке бомбардир наносит удар пяткой так, что не снилось самому Ибрагимовичу, и на этом фоне второй в матче гол Холанна выглядел даже как-то банально. А вот хет-трик отменила замена скандинава, и пенальти отправился бить Матеус Нуньес. После разгрома чехов беспроигрышная серия «Сити» в турнире достигла рекордных для клуба 26 матчей (+18=8). Таким образом, Гвардиола превзошел достижение «МЮ» эпохи Алекса Фергюсона. Дома же «горожане» не уступают на протяжении 33 игр (+29=4) — с осечки во встрече с «Лионом» в сентябре 2018 года.

Эрлинг Холанн. Фото Reuters

Золотой запас Индзаги

Симоне Индзаги накануне говорил, что легких матчей в Лиге чемпионов не бывает, но тренер сам усложнил задачу. В запасе остался ряд ключевых исполнителей, а то, что создали их сменщики, не принесло результата. Так, после эффектного паса Тареми пяткой не использовал выход один на один Биссек. А когда Дюмфриса сбили в штрафной, поймавший кураж фон Балльмос парировал пенальти от Арнаутовича и мгновенно справился с добиванием.

Чтобы склонить чашу весов в свою пользу, «нерадзурри» пришлось бросать в бой резервы во главе с Лаутаро Мартинесом. Причем к этому времени «Интер» мог проигрывать, но после удара Монтейру на выручку гостям пришла штанга. Развязка же наступила в добавленное арбитром время, когда победный гол соорудили статусные джокеры — вырезавший передачу в штрафную Димарко и сыгравший на опережении Тюрам. К миланской победе добавился еще и клубный рекорд, ведь прежде чемпионы Италии никогда не стартовали в ЛЧ с трех матчей на ноль.

«Брест» непобедим

«Брест» стал открытием первых туров, но все-таки соперниками дебютанта турнира были его главные аутсайдеры — «Штурм» и «Зальцбург». Так что игра с «Байером» стала первым серьезным экзаменом для команды Эрика Руа. И когда леверкузенцы воспользовались едва ли не единственным за первый тайм просчетом хозяев и Вирц открыл счет, многие подумали, что все встает на свои места. Но «Брест» дал скептиком убедительный ответ и провел более чем достойную игру даже с поправкой на то, что Хаби Алонсо предоставил паузу ряду лидеров. Так что гол Ли-Мелу красивым ударом с лета получился заслуженным. И особенным, ведь один из лидеров «Бреста» еще в феврале получил тяжелую травму. Игра с «Байером» стала для Ли-Мелу первым с тех пор попаданием в стартовый состав, и премьера ему определенно удалась. «Брест» — первый с 1998 года французский новичок ЛЧ, не проигравший три стартовых матча.

Коллекция Женезьо

По итогам первого тайма минимальное преимущество «Атлетико» обеспечил образцовый прессинг, жертвой которого стал юный Туре, а отправивший мяч в сетку Альварес дал урок реализации Серлоту. Норвежец за 45 минут оформил хет-трик из загубленных моментов. Сначала ухитрился подсечь мяч над голкипером в сторону от ворот. Потом испортил выход один на один, а после кросса Гризманна с нескольких метров выстрели выше цели.

Можно было, конечно, посмеяться, только во втором тайме «матрасникам» стало не до веселья. А парадокс заключался в том, что «Лилль» оставил в резерве ряд лидеров, и в итоге они и перевернули ход матча. Начало перелому положил красивый дальний удар Жегровы, который на 16-й минуте пришлось менять получившего травму экс-краснодарца Кабелла. А решающим оказалось слово Дэвида, который за вечер превзошел своей рекорд годовой результативности и настрелял уже 28 мячей.

«Лилль» вслед за «Реалом» отправил в нокаут «Атлетико», став при этом первой французской командой, которая превзошла красно-белых на их поле. Ну а Брюно Женезьо продолжает пополнять коллекцию именитых скальпов. В еврокубках этот тренер обыграл Хосепа Гвардиолу, Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и Динго Симеоне. Таким послужным списком может похвастаться только Юрген Клопп.

День Шмейхеля

Ничья в Бергамо — полноценная сенсация. Для «Аталанты» это стало большим разочарованием, ведь преимущество бергамасков было очевидным. К финальному свистку у них насчитали 54 контракта с мячом в чужой штрафной, и за последние девять розыгрышей это второй показатель для игры без забитых мячей. А самый невезучий человек среды — бывший полузащитник «Спартака» Пашалич, который стал третьим с 2019 года футболистом, который упустил за игру не менее пяти голевых моментов. Хорват, кстати, попал в компанию не последних людей — Ройса и Милика. Но тут нужно не только критиковать хозяев, но и поаплодировать Шмейхелю. Он — первый голкипер «Селтика», который в ЛЧ сохранил свои ворота на замке при шести спасениях. Согласно статистике, коэффициент предотвращенных датчанином голов — 1,25.

Вернувшийся в «Бенфику» Бруну Лаже начал работу с шести побед, однако серия оборвалась на «Фейеноорде», который по игре явно превзошел «орлов» и с восьмой попытки сумел выиграть еврокубковый матч в Португалии. И это еще два гола роттердамцев отменили. В составе гостей стоит отметить очень полезную игру бывшего полузащитника «Рубина» Хван Ин Бома, голевую серию японца Уэды и успех Миламбо, который в 19 лет и 203 дня стал самым молодым голландцем с голом в Лиге чемпионом со времен Патрика Клюйверта.

Падение «Зальцбурга» продолжается, тогда как в «Динамо» после 2:9 от «Баварии» назначили на пост главного тренера Ненада Бьелицу, и с тех пор хорваты не проигрывают. Причем в атаке роль первой скрипки выполняет не добивший австрийцев после выхода на замену Петкович, а более молодой Куленович. Он и счет открыт, и сыграл ключевую роль в атаке, которая завершилась удалением голкипера «быков» Шлагера.

Статистика дня

1-м футболистом в лигах топ-5, который в этом сезоне провел пятнадцать официальных матчей, стал голкипер «Лилля» Шевалье.

10 матчей составила победная серия «Байера» в матчах, где забивал полузащитник Вирц.

20 мячей в ЛЧ Холанн забил в составе «Ман Сити» за 23 игры. Быстрее — за 21 матч — до этой цифры добирался только бывший игрок «МЮ» Руд ван Нистелрой.

24 года и 185 дней — самый низкий средний возраст стартового состава «Барселоны» в ЛЧ с 2011 года.

57 секунд потребовалось форварду «Барселоны» Рафинье, чтобы «Бавария» пропустила самый быстрый гол за все время выступлений в ЛЧ.

58 раз отличился в еврокубках форвард «Баварии» Кейн. В среду он вышел на пятнадцатое место в топе снайперов, оставив за спиной Эйсебио и Ибрагимовича.

100 матчей провел в главном еврокубке полузащитник «Манчестер Сити» Гюндоган.