Дзофф: «Доннарумма остается одним из лучших вратарей, ошибка в матче с «Реалом» не его»

Дзофф поддержал Доннарумму после его ошибки в матче против «Реала»

Бывший вратарь сборной Италии Дино Дзофф прокомментировал ошибку своего коллеги по амплуа из «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).

«Оставьте вратарю отражение ударов, нельзя ставить его в такое положение, — приводит слова Дзоффа Calciomercato. — Доннарумма остается одним из лучших вратарей, ошибка в матче с «Реалом» не его».

По мнению экс-вратаря, сложившаяся ситуация повлияет на игру Доннаруммы в «ПСЖ» и сборной Италии.

«Я желаю Доннарумме выиграть чемпионат мира и повторить мои достижения, потому что он этого заслуживает», — сказал он.

Напомним, что во встрече против «Реала» вратарь «ПСЖ» неудачно сыграл в эпизоде с первым пропущенным мячом, проиграв борьбу нападающему мадридской команды Кариму Бензема. Парижане потерпели поражение со счетом 1:3 и вылетели из Лиги чемпионов.