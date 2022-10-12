Беллингем: «Приятно забивать голы, но команда всегда на первом месте»

Полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем прокомментировал ничью с «Севильей» (1:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Англичанин был признан лучшим игроком встречи.

«Забивать приятно только тогда, когда мы выигрываем. Сегодня вы видели, что я не праздновал гол так, как обычно, потому что мы не выигрывали, а это всегда моя цель, когда я выхожу на поле. Приятно забивать голы, но команда всегда на первом месте. Впереди у нас еще две игры», — цитирует пресс-служба УЕФА Беллингема.

После четырех туров Лиги чемпионов «Боруссия» занимает 2-е место в турнирной таблице группы G, набрав 7 очков. «Севилья» с 2 очками располагается на 3-м месте.