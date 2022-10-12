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12 октября, 05:50

Поттер — о победе над «Миланом»: «Это фантастический результат»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Грэм Поттер.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал победу над «Миланом» (2:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Приехать сюда и победить, конечно, нелегко. Надо отдать должное игрокам. Думаю, они действительно хорошо сыграли. В целом выступление было хорошим. Приятно увезти сухую победу, это фантастический результат.

Мейсон Маунт очень важный игрок. У него была желтая карточка, он много играет, и в перерыве мы подумали, что ему надо дать передышку. Он отлично отработал в нападении, заработал для нас пенальти и был постоянной угрозой. Я действительно доволен им с первых минут", — цитирует пресс-служба УЕФА Поттера.

«Челси» лидирует в группе E с 7 очками. «Милан» набрал 4 очка и идет на третьей строчке.

11&nbsp;октября. &laquo;Милан&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. «Милан» — «Челси»: видеообзор матча Лиги чемпионов
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035698--milan-vs-chelsea/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Челси
Грэм Поттер
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