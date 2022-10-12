Терзич объяснил, чего не хватало «Боруссии» в матче с «Севильей»

Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал ничью с «Севильей» (1:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Я думаю, что мы вяло вошли в игру. Мы не так много отдавали, но и не много создавали, учитывая тот факт, что играли немного глубоко. В перерыве мы стали сильнее, но я думаю, было заметно, что последние несколько недель были очень напряженными для команды. Это привело к тому, что нам не хватило в заключительной трети, чтобы создать больше моментов», — цитирует пресс-служба УЕФА Терзича.

После четырех туров Лиги чемпионов «Боруссия» занимает 2-е место в турнирной таблице группы G, набрав 7 очков. «Севилья» с 2 очками располагается на 3-м месте.