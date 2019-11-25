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Алексей Миранчук: «К матчу с «Байером» буду готов на сто процентов»

11:57
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал о подготовке к матчу 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера». Встреча пройдет 26 ноября и начнется в 20:55 мск.

— Состояние нормальное, к календарю с играми через три дня на четвертый привыкли, — цитирует Миранчука официальный Twitter клуба. — К матчу буду готов на сто процентов.

Можно ли сравнить «Байер» и «Шальке»? Провести какие-то параллели можно, но у каждой команды свой стиль игры. Мы разбираем любого соперника.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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