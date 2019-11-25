Алексей Миранчук: «К матчу с «Байером» буду готов на сто процентов»
11:57
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал о подготовке к матчу 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера». Встреча пройдет 26 ноября и начнется в 20:55 мск.
— Состояние нормальное, к календарю с играми через три дня на четвертый привыкли, — цитирует Миранчука официальный Twitter клуба. — К матчу буду готов на сто процентов.
Можно ли сравнить «Байер» и «Шальке»? Провести какие-то параллели можно, но у каждой команды свой стиль игры. Мы разбираем любого соперника.
Опрос
проголосовало: 7090Все опросы
Выйдет ли «Локомотив» в плей-офф Лиги чемпионов?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...