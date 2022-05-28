Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд считает финал Лиги чемпионов против «Реала» особенным матчем.

«Уже одна только возможность выиграть Лигу чемпионов во второй раз в столь юном возрасте — особое событие для меня. Многим легендам футбола такая возможность даже не предоставлялась. Быть здесь — большая честь.

Можно сколько угодно говорить, что это просто еще один матч, но обычно мы не сталкиваемся со всем тем, что окружает престоящую встречу. Финал Лиги чемпионов — это всегда дополнительное давление. Это совершенно другой матч, не важно, с кем вы играете. А если ваш соперник «Реал», то этот матч становится еще более ответственным. Нас ждет противостояние двух грандов европейского футбола. Это большой матч для болельщиков обеих команд», — цитирует пресс-служба УЕФА Александра-Арнолда.

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет в субботу, 28 мая, на стадионе «Стад де Франс». Начало игры в 22.00 по московскому времени.