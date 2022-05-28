Клопп считает «Реал» фаворитом финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед финалом Лиги чемпионов против «Ливерпуля» признал, что у соперника больше опыта. По мнению немецкого специалиста, мадридская команда является фаворитом.

«Реал» — самый титулованный клуб в Европе. Некоторые их игроки могут выиграть этот трофей в пятый раз, а тренер — в четвертый. Мы не можем купить этот опыт, но мы дошли до финала в третий раз за пять лет — это тоже очень здорово. Победа станет большим достижением. Если вы разбираетесь в футболе, то должны понимать, что мы уже многого добились, и я очень горжусь нашими достижениями.

Я не знаю [кто фаворит]. Я бы назвал фаворитом «Реал» из-за опыта, но я хочу, чтобы мы были на одном уровне. Против нас очень трудно играть, если мы играем на пределе своих возможностей. Я должен сделать так, чтобы мы показали свою лучшую игру, и больше ничего сейчас меня не волнует», — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа.

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет в субботу, 28 мая, на стадионе «Стад де Франс». Начало игры в 22.00 по московскому времени.