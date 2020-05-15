Футболист «Ислочи» сообщил, что несколько игроков команды заражены коронавирусом

Нападающий «Ислочи» Момо Янсане сообщил, что несколько футболистов команды заразились коронавирусом.

— Хочу сообщить вам, что несколько членов нашей команды больны коронавирусом, — написал у себя в Twitter Янсане. — Желаю им всем скорейшего выздоровления. Хотелось бы, чтобы были применены санитарно-эпидемиологические меры, включая карантин, прежде, чем продолжать играть в футбол. Да поможет нам бог.

I inform you that several members of our club are sick of Covid 19, I wish them good health. I want sanitary measures including quarantine for several days before any continuity. May God help ! #coronavirus #Survivor — Momo Yansane (@MomoYansane) May 14, 2020

17 мая у «Ислочи» запланирован выездной матч против минского «Динамо» в рамках 9-го тура чемпионата Белоруссии.