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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

Футболист «Ислочи» сообщил, что несколько игроков команды заражены коронавирусом

11:23
Футболисты «Ислочи». Фото БЕЛТА
Футболисты «Ислочи». Фото БЕЛТА
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Нападающий «Ислочи» Момо Янсане сообщил, что несколько футболистов команды заразились коронавирусом.

— Хочу сообщить вам, что несколько членов нашей команды больны коронавирусом, — написал у себя в Twitter Янсане. — Желаю им всем скорейшего выздоровления. Хотелось бы, чтобы были применены санитарно-эпидемиологические меры, включая карантин, прежде, чем продолжать играть в футбол. Да поможет нам бог.

17 мая у «Ислочи» запланирован выездной матч против минского «Динамо» в рамках 9-го тура чемпионата Белоруссии.

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