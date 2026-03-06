Реграгуи покинул пост главного тренера сборной Марокко

Королевская марокканская футбольная федерация объявила об уходе Валида Реграгуи с поста главного тренера национальной команды.

Организация в прямом эфире на официальном YouTube-канале объявила об уходе специалиста и назначении ему на замену Мохамеда Уаби.

«Команде нужно свежее лицо, другая энергия и новая перспектива с новым тренером. Я думаю, что команде нужна новая жизнь перед чемпионатом мира-2026, новое видение, чтобы продолжать прогрессировать. Мое решение уйти является частью эволюции этой команды», — сказал Реграги.

В январе сборная Марокко проиграла в финале Кубка Африки Сенегалу (0:1 д.в.).

50-летний марокканец с августа 2022 года тренировал команду. В 49 матчах марокканцы одержали 36 побед, сыграли 8 раз вничью и потерпели 5 поражений.

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