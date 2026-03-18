Сенегал оспорит решение КАФ о присуждении Марокко победы в Кубке Африки

Федерация футбола Сенегала намерена подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Конфедерации африканского футбола (КАФ) о присуждении сборной Марокко победы в Кубке Африки-2025.

«Сенегальская федерация футбола осуждает это несправедливое, беспрецедентное и неприемлемое решение, которое позорит африканский футбол. Чтобы защитить свои права и интересы сенегальского футбола, федерация как можно скорее подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне», — говорится в заявлении федерации.

У сенегальской стороны есть 10 дней на подачу апелляции после оглашения вердикта КАФ.

Ранее КАФ удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала Сенегалу техническое поражение со счетом 0:3 за уход с поля после назначения пенальти на 90+8-й минуте финального матча Кубка Африки, который состоялся 18 января. Сенегальскую команду из подтрибунного помещение на поле вернул капитан Садио Мане. Марокканец Браим Диас не реализовал пенальти, а в дополнительное время Сенегал забил один гол и одержал победу.

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