Футбол
Кубок Африки
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Кубок Африки

18 марта, 00:57

Результат финала Кубка Африки отменен, сборную Марокко признали победителем

Евгений Козинов
Корреспондент
Сборная Сенегала выиграла Кубок Африки.
Фото Reuters

Во вторник апелляционная комиссия конфедерации африканского футбола (КАФ) отменила результат финала Кубка африканских наций 2025 года. Сборной Сенегала присудили техническое поражения за уход с поля в концовке встречи с Марокко.

Во вторник, 17 марта, состоялось заседание комисси, на котором рассматривалась апелляция, поданная Марокко.

В пресс-релизе, разосланном СМИ, говорится: «апелляционная комиссии конфедерации африканского футбола в соответствии со статьей 84 регламента Кубка африканских наций (КАН) признало национальную сборную Сенегала неявившейся на финал, поэтому была подтверждена победа со счетом 3:0 в пользу королевской марокканской футбольной федерации».

В финале турнира, который состоялся 18 января, на 90+8-й минуте встречи после назначенного пенальти в ворота сенегальцев главный тренер сборной Сенегала Пап Тиав в знак протеста увел свою команду в подтрибунное помещение, позднее футболистов на поле вернул капитан сборной Садио Мане. Нападающий марокканец Браим Диас не реализовал пенальти, а в дополнительное время Сенегал забил один гол и одержал победу.

Сенегал&nbsp;&mdash; Марокко: скандал в&nbsp;финале Кубка Африки.Финал Кубка Африки — это нечто. Из-за спорного судейства поссорились тренеры, игроки и даже журналисты на пресс-конференции
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Сборная Марокко по футболу
Сборная Сенегала по футболу
Читайте также
«Зенит» поставил гигантский ценник за Луиса Энрике, а Баринов может уехать в Грецию. Главные трансферные слухи РПЛ за 23 июня
Месси забил 17-й гол на чемпионатах мира и стал лучшим бомбардиром турнира
«Король Севера» метит на пост премьера Великобритании. 5 фактов об Энди Бернеме
Третья сила. «Спартак» идет за золотом — это реально? Колонка Казакова
Мбаппе называют диктатором. Откуда взялось это прозвище?
ВСУ нанесли удар по Воронежу. Что известно
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Реграгуи покинул пост главного тренера сборной Марокко

Сенегал оспорит решение КАФ о присуждении Марокко победы в Кубке Африки

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости