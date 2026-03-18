Результат финала Кубка Африки отменен, сборную Марокко признали победителем

Во вторник апелляционная комиссия конфедерации африканского футбола (КАФ) отменила результат финала Кубка африканских наций 2025 года. Сборной Сенегала присудили техническое поражения за уход с поля в концовке встречи с Марокко.

Во вторник, 17 марта, состоялось заседание комисси, на котором рассматривалась апелляция, поданная Марокко.

В пресс-релизе, разосланном СМИ, говорится: «апелляционная комиссии конфедерации африканского футбола в соответствии со статьей 84 регламента Кубка африканских наций (КАН) признало национальную сборную Сенегала неявившейся на финал, поэтому была подтверждена победа со счетом 3:0 в пользу королевской марокканской футбольной федерации».

В финале турнира, который состоялся 18 января, на 90+8-й минуте встречи после назначенного пенальти в ворота сенегальцев главный тренер сборной Сенегала Пап Тиав в знак протеста увел свою команду в подтрибунное помещение, позднее футболистов на поле вернул капитан сборной Садио Мане. Нападающий марокканец Браим Диас не реализовал пенальти, а в дополнительное время Сенегал забил один гол и одержал победу.