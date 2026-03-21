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Хакими якобы заявил, что отказывается от трофея Кубка Африки

Евгений Козинов
Корреспондент
Ашраф Хакими.
Фото Reuters

Обновлено. Получившая распространение в ряде африканских СМИ и соцсетях новость со словами Ашрафа Хакими об отказе от трофея, вероятнее всего, является фейком.

Ашраф Хакими.Хакими не делал заявлений об отказе от Кубка Африки? Похоже, ганские и нигерийские СМИ запустили фейк

Капитан сборной Марокко Ашраф Хакими отказался от титула чемпиона Кубка африканских наций 2025 года.

«Мама посоветовала мне отказаться от трофея Кубка Африки. Я официально отказываюсь от трофея и надеюсь, что мои товарищи по команде сделают то же самое. У нас был шанс выиграть финал, но мы упустили его. Таков футбол, иногда ты выигрываешь, а иногда проигрываешь. Сенегал честно обыграл нас и заслужил победу. Было бы несправедливо портить им радость после всей той тяжелой работы, которую они проделали.

Я уважаю решение конфедерации африканского футбола (КАФ), но официально отказываюсь от трофея. Я не выигрывал Кубок африканских наций 2025 года. Еще раз поздравляю Сенегал», — приводит Citi Sports слова Хакими.

18 января сенегальцы обыграли Марокко в дополнительное время (1:0). На 90+8-й минуте в ворота сборной Сенегала был назначен пенальти, из-за чего команда ушла с поля в знак протеста по требованию главного тренера, однако позднее футболистов из подтрибунного помещения вернул капитан Садио Мане. Футбольная федерация Марокко подала апелляцию на результат матча, рассмотрев которую, КАФ присудила победу марокканцам со счетом 3:0.

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Ашраф Хакими
Футбол
Сборная Марокко по футболу
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