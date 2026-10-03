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Галлямов о турнире в Грузии: «Рады вновь здесь оказаться, к счастью, никого не подвели»

Сергей Филин

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в соревнованиях спортивных пар в дуэте с Анастасией Мишиной, поделился эмоциями от участия в «челленджере» в Грузии.

Мишина и Галлямов по сумме короткой и произвольной программ набрали 206,31 балла и завоевали серебряные награды.

«Рады вновь здесь оказаться! Всем спасибо, что поддерживали, и к счастью мы никого не подвели», — написал Галлямов в соцсетях.

Турнир Trialeti Trophy проходит в Батуми (Грузия) с 1 по 3 октября 2026 года. Россияне принимают участие в соревновании в нейтральном статусе.

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Источник: Соцсети Александра Галлямова
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Фигурное катание
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
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