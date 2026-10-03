Мишина и Галлямов о втором месте на турнире в Грузии: «Было важно набрать высокий балл»

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые выступают в соревнованиях спортивных пар, поделились впечатлениями от участия в «челленджере» в Грузии.

Мишина и Галлямов по сумме короткой и произвольной программ набрали 206,31 балла и заняли второе место.

«Для нас было важно набрать высокий балл; чтобы иметь возможность поехать на международный Гран-при. С этой задачей мы справились. Теперь ждем заявлений, куда отправят», — приводит слова Мишиной ТАСС.

«Удалось выйти на тот задел, на тот уровень, который мы показывали сезон назад. Имею в виду с этой мощной стороны, с этой мотивацией, даже сейчас, по нынешнему прокату, что был, что был на прокатах две недели назад, если сравнивать с предыдущим сезоном, настроение выходить на лед почему-то поменялось. Не знаю, как это произошло, что-то в голове щелкнуло, и все вернулось на свои места», — отметил Галлямов.

Турнир Trialeti Trophy проходит в Батуми (Грузия) с 1 по 3 октября 2026 года. Российские фигуристы принимают участие в соревновании в нейтральном статусе.

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