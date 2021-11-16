«Состав сборной на Олимпиаду будет сформирован после чемпионата Европы». Фигуристы будут ждать до января

Руководители ФФККР Александр Горшков и Александр Коган рассказали об ограничениях на этапе «Гран-при» в Сочи, предолимпийском сборе фигуристов и ответили на вопрос о бонусах за возраст.

В следующие выходные пройдет заключительный этап серии «Гран-при». В этом году он состоится в России, но не в Москве, как это было в последние годы, а в Сочи. Турнир по всем параметрам можно считать особенным. Сейчас олимпийский сезон, поэтому все старты, безусловно, важны в качестве подготовки к главному соревнованию четырехлетия. Из-за пандемии некоторые другие этапы проходили в жестких карантинных условиях. О коронавирусных ограничениях в Сочи, приезде Юдзуру Ханю, формате Кубка Первого канала и подготовке к Олимпийским играм рассказали президент и генеральный директор федерации фигурного катания России Александр Горшков и Александр Коган, а также заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов.

Все время ждем, уедет ли сборная на очередной этап

После нескольких приветственных слов и общей информации об этапе «Гран-при» в Сочи Александр Горшков рассказал о сложностях с проведением соревнований в этом году. Федерации приходится больше стараться организовывать перелеты и размещение фигуристов, чем, собственно, заниматься их подготовкой к Олимпиаде. Только за прошедший месяц возникли проблемы с визами в североамериканские страны, а летом произошла неприятная ситуация с юниорскими этапами во Франции. Тогда российских спортсменов не пустили в страну из-за невакцинации:

— В этом сезоне этапы «Гран-при» удалось вернуть к привычному формату в отличие от прошлого года. Участвующим командам приходится решать серьезные проблемы как с организацией соревнований, так и с делегациями. Вам, наверное, хорошо помнятся проблемы с американскими и канадскими визами, с приездом во Францию. Федерация вынуждена больше заниматься организационными проблемами, а не подготовкой спортсменов. Все время ждем, уедет ли команда на очередной этап.

В финале уже не будет Александры Трусовой и Дарьи Усачевой, которые травмировались по ходу этого сезона. Но самое главное — это чемпионат России и Олимпийские игры, так что у них есть еще время подлечиться. В Японии в начале декабря не выступит и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, снявшийся из-за травмы с домашнего этапа. Но он все еще заявлен в Сочи — по словам Александра Когана, японец уже получил российскую визу и необходимые билеты:

— Не все спортсмены смогут принять участие, кто-то снимается, прежде всего по травме, кого-то будет менять ISU, а кто-то не успеет оформить визы. Пока Юдзуру Ханю собирается к нам ехать, билеты куплены, визу он получил, мы ждем его в Сочи.

В федерации также сообщили, что все российские фигуристы, заявленные на домашний этап, планируют принять участие в соревнованиях. Это особенно важно в связи с недавними новостями о болезнях в группе Алексея Николаевича Мишина — из-за температуры с турнира в Австрии снялась Елизавета Туктамышева, недомогание почувствовали Михаил Коляда и Глеб Лутфуллин.

В отличие от других стран в России не будет так называемого пузыря, в котором придется находиться спортсменам, поэтому у них будет чуть больше свободы:

— Часть этапов «Гран-при» (в Канаде, Японии и Франции) проводилась в так называемом пузыре, но это вещь относительная. Волонтеры или члены оргкомитета могут из него выходить, так что о чем тут говорить?

У нас так же, как и на Skate America, не будет пузыря. Все спортсмены, тренеры, судьи будут жить компактно в шаговой доступности от дворца спорта. Так что надеемся, что все уберегутся от ковида, — пояснил Коган.

Возраст надо уважать

На пресс-конференции были затронуты вопросы, не касающиеся непосредственно этапа «Гран-при» в Сочи — формат Кубка Первого канала, проводившегося в этом году впервые, а также недавние предложения Александра Жулина касательно дополнительных баллов за возраст:

— Мы обсуждаем разные форматы проведения Кубка Первого канала, возможно, с приглашениями иностранных спортсменов, — уточнил генеральный директор федерации фигурного катания России. — Противостояние американских мальчиков и российских девочек? Это какое-то фантастическое предложение, но с точки зрения интереса мы прорабатываем все подходы. Одно могу сказать, будет интересно, не менее интересно, чем в прошлом сезоне.

Насчет бонусных баллов за возраст у разных экспертов возникли разные мнения. Кто-то поддержал такую инициативу, а другие сказали, что даже самим спортсменам будет некомфортно при такой системе судейства. Александр Горшков с этим согласен и воспринял слова специалиста как шутку:

— Расцениваю это как шутку. Относиться по-другому очень сложно. Уважать возраст надо, я согласен. Но давать за него бонусы — это уже больше шутка.

Китай признал все российские вакцины

Конечно, речь зашла и о самих Играх в Пекине — там все будет организовано примерно так, как было в Токио. Спортсменов ждет «пузырь», в котором они будут постоянно находиться и своевременно сдавать тесты на коронавирус. В России получили все необходимые разъяснительные документы о поведении на Олимпиаде. В том числе там были прописаны правила, касающиеся вакцинации:

— Китайская народная республика признала все наши вакцины, так что карантина не будет, — рассказал заместитель министра спорта России Алексей Морозов. — Тем, кто не вакцинирован, предстоит жесткий карантин 21 день. Мы за свою команду спокойны. Все вакцинированы и находятся под строгим наблюдением врачей.

Александр Горшков и Александр Коган больше говорили о правилах отбора на Игры и предолимпийский сбор в Красноярске. Президент федерации фигурного катания России уточнил, что правила отбора уже давно сформированы — они будут такими же, как и в предыдущие годы. Сначала будет чемпионат России, после — чемпионат Европы, а уже по окончании континентального первенства сформируют окончательный список участников Олимпийских игр.

Но на сбор в Красноярске поедут не только непосредственные участники соревнований — туда отправится полуторный или двойной состав фигуристов. Сейчас невозможно предсказать, не обнаружится ли у кого-то травма или не придет ли положительный тест на коронавирус. Зато в Сибири уже есть все необходимые условия для тренировок. Да и часовые пояса гораздо ближе к китайскому времени, чем в Москве:

— Предолимпийский сбор будет проходить в Красноярске. Там прекрасные условия для фигуристов, — поделился информацией Александр Коган. — Мы определили, где жить, что кушать и где кататься. Там будет необходимое количество льда с учетом часовых поясов на Олимпийских играх. Очень сложное и плохое расписание там будет. Многие соревнования начинаются в 9.30 утра. Тренировки должны начаться в шесть утра. С учетом разницы во времени, в Москве это середина ночи. Чтобы спортсмены были к этому готовы, все будет сдвинуто так, как будет в Китае.