Российского финала «Гран-при» уже не будет. Наших девушек опередила японка

И это хорошо для мирового фигурного катания.

В финале «Гран-при» — 2019 выступало четыре человека из сборной России. Алена Косторная с идеальными прокатами выиграла тот турнир, установив два мировых рекорда. Анна Щербакова и Александра Трусова стали призерами туринского старта, Алина Загитова осталась шестой. Кроме учениц Этери Тутберидзе, в Италии выступали японка Рика Кихира и американка Брэди Теннел. В этом году состав обновится больше, чем наполовину, но россиянок станет еще больше. Перед началом серии и вообще прогнозировался полностью русский финал. Но это было бы совсем невыгодно для спорта в целом.

Предварительные расклады на финал «Гран-при»

В этом году у себя на родине уже точно выступит японка Каори Сакамото — она хоть и стала четвертой на американском этапе, но свой домашний выиграла. В этом ей поспособствовали травмы Александры Трусовой, которая сейчас только-только восстанавливается и японский этап пропускала, и Дарьи Усачевой, снявшейся прямо во время разминки. Обе фигуристки могли бы рассчитывать на выход в финал серии — Саша и Даша в США как раз были на первых двух строчках. Но теперь Трусову мы увидим на чемпионате России, а Усачева и вовсе может больше не выступить в нынешнем сезоне.

В Японию также должны добраться Камила Валиева и Анна Щербакова, выигравшие старты в Канаде и Италии. Чемпионка мира среди юниоров не испытала вообще никаких проблем на первом этапе, побив собственный мировой рекорд в произвольной программе. У победительницы взрослого мирового первенства не задалась короткая в Турине, но зато получилась произвольная и, самое главное, четверной флип.

На оставшиеся три квоты претендует четыре одиночницы. Елизавета Туктамышева с хорошей суммой баллов была второй вслед за Валиевой в Канаде. Правда, фигуристка на прошлой неделе заболела и теоретически может пропустить свой второй этап в Сочи. Но если этого не случится, то Лиза должна проходить в финал даже с четвертым местам, если ориентироваться на предварительные расклады. Серебро в Италии досталось Майе Хромых, которая в рейтинге стоит ниже Туктамышевой — все решает дополнительный критерий в виде суммы баллов. Она тоже приедет в столицу Олимпийских игр-2014 и поборется за место на пьедестале. Третьи места на своих этапах заняли Алена Косторная и Луна Хендрикс, причем бельгийка опять-таки в соответствии с набранными баллами выше россиянки. Но у чемпионки Европы есть преимущество — она выступит во Франции, где из серьезных конкуренток будет разве что Щербакова. В спор за медали могут вмешаться японка Вакаба Хигучи и американка Мэрайя Белл, но при хороших прокатах Косторная, скорее всего, их обойдет. А вот у Луны задача посерьезнее — ей нужно быть второй на российском этапе. Это сложно, учитывая конкуренцию сразу с тремя сильными россиянками.

Проблемы с урезанием количества участников турнира

Поэтому сейчас, если все будет согласно предварительным раскладам, в финал попадет пять россиянок. Их могло бы быть и шесть, но Трусова и Усачева туда уже не отберутся ни при каком раскладе. Но если бы такое случилось, то для фигурного катания в целом это был бы не очень хороший исход. В России этот вид спорта сейчас находится среди самых популярных. Таким он остается и в Японии, где невероятно сильные одиночники, а теперь есть и крутая пара. Но для остального мира фигурное катание не так интересно. И одна из самых очевидных причин — это как раз-таки отсутствие конкурентоспособности. Если кто-то и занимает места в тройке, то только при отсутствии россиян или японцев — ультра-си пока мало кто стабильно исполняет, а контента с тройными прыжками почти всегда не хватает.

Да, в спорте побеждает сильнейший, и сейчас это очевидно спортсменки из сборной России. Но мы же говорим немного о другом — о реакции мира на все происходящее. Фанаты фигурного катания никуда не денутся и не перестанут восхищаться достижениями спортсменов из других сборных, но для широкой публики вид спорта становится неинтересен. А от этого зависят контракты фигуристов, спонсорство турниров, покупка телетрансляций и, наконец, желание стран принимать у себя соревнования разных уровней. Это, конечно, слишком условный и пока не прогнозируемый исход событий, но когда интерес всего мира угасает, то иногда даже нет смысла держать его в программе тех же Олимпийских игр. Сейчас спорт — это не просто работа многих людей, но и огромные материальные средства, вкладываемые в него. В том числе и поэтому виды спорта могут иногда добавлять в число олимпийских, но также их могут и исключить.

Российские девушки стопроцентно заслужили право участвовать в финале «Гран-при» — все те, кто может в него попасть, владеют прыжками ультра-си, что делает соревнования еще более яркими и непредсказуемыми. И никто не призывает как-то менять правила отбора и ограничивать количество участников от одной страны в финале. Но, может быть, не стоило урезать квоты в итоговом турнире серии, ведь раньше их число было больше шести? Тогда там могла бы точно выступить та же Луна Хендрикс, которая ничем не уступает многим другим спортсменкам — она только не владеет прыжками из категории ультра-си. Но у нее есть замечательные вращения и дорожки шагов, красивые прыжки, хорошие программы и интерпретация постановок. Да и набирает эта фигуристка приличную сумму баллов, что и доказала уже и в этом сезоне, и на прошлом чемпионате мира. В японской и американских сборных тоже есть еще несколько фигуристок, владеющих четверными и тройными акселями.

Мы часто говорим, что нужно соблюдать баланс — например, стремиться к техническому совершенству и при этом не забывать о компонентной составляющей программ. Но урезание количество участников на стартах приводит как раз к дисгармонии и не позволяет еще больше развиваться спорту.