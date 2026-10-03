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Фролова о прокате на турнире в Грузии: «Чуть-чуть приболела, но я с температурой 40 выступала чисто»

Сергей Филин

Российская фигуристка Анна Фролова рассказала о своем физическом состоянии после выступления на турнире в Батуми.

21-летняя россиянка заняла на соревновании третье место. Она набрала за произвольную программу 129,90 баллов. Общий результат Фроловой — 203,21 балла.

«Глобальных причин [неудачного проката произвольной программы] не было. Чуть-чуть приболела, но я с температурой 40 выступала чисто. Думаю, что слегка приболевшее состояние не должно сказываться. Тем более что все на разминке и тренировке сделано. Никаких поводов сомневаться в себе не было», — приводит слова Фроловой ТАСС.

Ранее фигуристка сообщила, что «спустила в унитаз то, ради чего, возможно, три года пахала».

«Челленджер» Trialeti Trophy прошел в Батуми (Грузия) с 1 по 3 октября 2026 года. Россияне принимали участие в турнире в нейтральном статусе.

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Источник: ТАСС
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Анна Фролова
Фигурное катание
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