Трусова устроила себе краш-тест на старте олимпийского сезона. В Сызрани пройдет супертурнир

Лучшего открытия Кубка России по фигурному катанию нельзя было и представить.

Прошлогодний Кубок России по фигурному катанию — это какая-то редкая сказка в ковидном спорте. За рубежом произошел своеобразный локаут, и все наши звезды ездили по городам и весям, раздавая автографы сызранским детям и узнавая о количестве вокзалов в Казани в реальном времени. Романтика, которая не могла жить долго.

И вот наступил новый сезон, с международными соревнованиями и успокоившейся ситуацией в российском фигурном катании. Кубок России мог снова отправиться в летаргический сон. Но сказка продолжается! Благодаря российским фигуристам, которые решили превратить этап — открытие сезона в Сызрани в супертурнир.

На удивление официальные списки участников появились лишь в день начала. В них фигурируют Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александр Самарин. Только эти имена уже способны затмить любой челленджер за рубежом. Лента новостей о Сызрани за последний месяц выглядит примерно так: «Сызранского прокурора свалило настойкой», «Еще в одном районе отключат холодную воду», «Сызранский депутат задекларировал космический спутник как средство передвижения». Фигуристы привнесут в нее долгожданный позитив, а то абсурдометр уже сломался.

Максимализм мешает Трусовой побеждать

Этери Тутберидзе, по нашей информации, на берегах Волги не ожидается, но приедут два других члена штаба — Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. Главные интриги связаны с их подопечными: пойдет ли снова Трусова на пять четверных (и сделает ли)? Syzran Trophy пусть и не международный турнир, но официальный. И эти пять квадов, в отличие от прокатов в Челябинске, будут соревновательными. Но даже если Александра не сделает ни один из них, ей можно будет только респектовать. У рязанки сумасшедший график — шесть программ за 14 дней. Много лет уже тянется канитель с дискуссией — а вот стоит ли Саше так рисковать с пятиквадкой? Ведь максимализм мешает ей побеждать. Теперь можно открыть новую главу в этой канители — не измотает ли себя Трусова в начале олимпийского сезона трансатлантическими перелетами и кучностью стартов?

Тарасова/Морозов в новой группе — тоже интрига на целый сезон. Сможет ли опытная пара, которая так выделяется своим катанием, наконец дойти без помех до Олимпиады и взять там то, что она так долго героически вымучивает? Это их первое соревнование в России после перехода в «Хрустальный».

Другие звезды

Группа Алексея Мишина отправилась на юг в неполном составе — в последний момент снялся Михаил Коляда. Но женская часть команды будет представлена Елизаветой Туктамышевой, так что в Сызрани у женщин будет реальная борьба за победу. Среди других сильных одиночниц — претенденток на бронзу можно упомянуть пробившуюся на чемпионат России из Сочи Станиславу Молчанову, талантливую петербурженку Арину Онищенко и Полину Свириденко, пробившую в апреле на турнире в Питере отметку 204 балла. Пожалуй, еще интереснее противостояние у юниорок, где заявлены соперницы по первенству России Алиса Двоеглазова («Хрустальный») и Софья Титова («Ангелы Плющенко»). А компанию им составит Мария Захарова из группы своей мамы Анны Царевой.

У мужчин состав еще забойнее: Александр Самарин, Петр Гуменник, Андрей Лазукин, Роман Савосин, Алексей Ерохов, Артем Лежеев. Учитывая плотность результатов, выстрелить и сделать себя претендентом на олимпийскую квоту могут сразу несколько человек. Главное, чтобы на параллельно проходящем Nebelhorn Trophy Марк Кондратюк добыл для ребят три квоты.

И пусть трибуны «Роснефть Арены» будут заполнены лишь на 30 процентов, а общение прессы с фигуристами ограничено (из-за особого статуса освещающего турнир Первого канала), но такие события в регионах надо ценить. Чем ближе к «Гран-при», тем меньше вероятность приезда на следующие этапы в Йошкар-Олу, Сочи или Казань топовых спортсменов. Но если мы сохраним в Кубке России хотя бы что-то из завоеванного в прошлом году, это будет один из успешных итогов олимпийского сезона.

Расписание первого этапа Кубка России в Сызрани

22 сентября, среда

16.30 Юниоры. Танцы. Ритм-танец

18.35 Взрослые. Танцы. Ритм-танец

23 сентября, четверг

13.45 Юниоры. Танцы. Произвольный танец

16.00 Взрослые. Танцы. Произвольный танец

16.45 Женщины. Короткая программа

19.15 Мужчины. Короткая программа

24 сентября, пятница

13.45 Женщины. Произвольная программа

16.45 Мужчины. Произвольная программа

19.20 Юниоры. Пары. Короткая программа

21.00 Взрослые. Пары. Короткая программа

25 сентября, суббота

14.15 Юниоры. Пары. Произвольная программа

16.05 Взрослые. Пары. Произвольная программа

17.05 Девушки. Короткая программа

20.00 Юноши. Короткая программа

26 сентября, воскресенье

12.00 Девушки. Произвольная программа

15.30 Юноши. Произвольная программа