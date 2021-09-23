Елизавета Туктамышева предпочла энергосберегающий режим и пока выглядит фаворитом короткой программы.

В фигурном катании — сумасшедшая неделя. Только сегодня параллельно проходят:

— Первый этап Кубка России в Сызрани (Трусова, Туктамышева, Самарин)

— Юниорский Гран-при (Самоделкина, Петросян, Яблоков, Шаботова)

— Nebelhorn Trophy (Кондратюк, Лью)

— А для гурманов есть еще и первый этап Кубка Санкт-Петербурга

Так что примерное расписание российских болельщиков на сегодня могло бы выглядеть так:

13:15 — Андрей Мозалев

13:21 — Марк Кондратюк

15:10 — Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

15:21 — Софья Самоделкина

16:21 — Елизавета Туткамышева

17:20 — Александра Трусова

17:38 — Аделия Петросян

18:12 — Александр Самарин

22:23 — Илья Яблоков

Трусова приехала с мамой и пуделем

В Сызрани в самом городе, к сожалению, ничего не напоминает о приезде звезд, кроме толпы таксистов у вокзала. Это их единственный шанс. От гостиницы до дворца большинство проходит 10 минут пешком. Хотя некоторые, как Лиза Туктамышева, экономят время и выбирают автотранспорт.

Но зато в местном ледовом дворце прямо Атмосфера. Зрителей на тренировках нет, но к Трусовой подходят даже фигуристки из регионов — чтобы заполучить фотографию. Саша появилась на «Сызрань-Арене» в составе внушительной профессии — с веселым Даниилом Глейхенгаузом, мамой Светланой и пуделем Круэллой. У администраторов установка — на Трусовой кто-то должен быть обязательно! Тут масштаб события понимают.

Трусова vs Туктамышева после контрольных прокатов казалась никчемной афишей — уж слишком разный был уровень прокатов. Однако поездка Александры в США показала, что на соревнованиях она все еще другая. 216,8 балла — этого вряд ли хватит для попадания на Олимпиаду. И не факт, что хватит для победы в Сызрани.

У Туктамышевой — чистейшие триксели, Трусова упала

На тренировку первой по порядку вышла Туктамышева, которая прямо у бортика говорила по телефону. Подумалось уже, что Алексей Николаевич решил отправить Туктамышеву и Лазукина в Сызрань одних. Но нет — мало ли что. Вот он, сидит на диванчике в зоне kiss-and-cry в стильной кепке.

Елизавета не стала себя истязать — До прогона под музыку пару раз прыгнула лутц, после — попробовала дважды тройной аксель. Но главный акцент сделала на дорожки, вращения, работу рук. Алексей Николаевич почти не вмешивался, изредка давал советы и разминал подопечной плечи.

Особый мишинский массаж или что-то другое — но Лиза сегодня была идеальна. В прокате короткой программы она исполнила тройной аксель без покачиваний на приземлении, тройной лутц+тройной тулуп и тройной флип. Не докопаться. Ни одного падения за тренировку. Прощупала произвольную программу, сделав каскад с ойлером. Каталась в тренировочном костюме.

Алексей Николаевич разминает плечи подопечной. Не только тренер и психолог, но и массажист! pic.twitter.com/G3yN9YtX53 — Lublineс93 (@Lublinec931) September 23, 2021

Стиль Трусовой был совсем другим. За 26 минут, проведенных на тренировке, я насчитала 32 прыжка — и наверняка кое-какие проглядел. Типичная рязанская тренировка — из угла в угол, и все либо с акселем, либо лутц+тулупом. Были удачные попытки, по крайней мере с приземлением и докрутом. Были в «тройки». Все аксели она делала у бортика, где располагался Глейхенгауз, и тот моментально реагировал и активно жестикулировал. Но когда начался прогон под музыку — Трусова с трикселя упала, причем повтор показал, что конек не успел довернуть третий с половиной оборот. В общем, совсем неудачная попытка. Дальше все было чисто — каскад, флип. Ребро, каюсь, не рассмотрел — а с ним у Саши пока остаются проблемы. Но сам темп ее работы потрясает. Напрыгала она раза в два больше, чем любой из мужчин, появившийся следом. И катала «Фриду», кстати, в красном платье, без поблажек.

Самарин тоже в порядке, но тяжело дышит

У мужчин, кстати, был чист Александр Самарин — четверные лутц и тулуп, тройной аксель, хотя себя он тоже берег и заметно запыхался. Физическая форма, видимо, пока не оптимальная. Зато зажег Артем Лежеев: поклонился всем пяти зрителям после проката, вышел на лед в балахоне и призвал «подписываться и ставить лайки».

Трусова после прогона спокойно переключилась на элементы произвольной программы и сделал чистейший четверной лутц (в Америке на US International Classic в произвольной он не получился).

В общем, пока Туктамышева выглядит чище — но надо понимать: тренеры относятся к таким сессиям без экзальтации и большого значения не придают. Это мы, журналисты-хайпожоры, в попытках удовлетворить возрастающее любопытство зрителей и читателей, раскручиваем этот вид программы. А как не раскручивать, если на тренировку Трусовой пришла и мама с пуделем в руках, и мудрый Мишин устроился на верхнем ряду?

Конечно, в Сызрани судьба олимпийского сезона не решается — это игра вдолгую. Но игра зашла так далеко, что уже к Кубку России стоит относиться всерьез.